鉅亨網記者劉玟妤 台北
經濟部「量子產業推動辦公室」日前正式揭牌，並指出台灣已初步形成量子產業鏈雛形，金寶 (2312-TW) 獲點名為模組系統端的廠商，激勵金寶今 (28) 日爆量衝漲停。
金寶今天早盤以 28.15 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 30.1 元，站回 5 日線，排隊委買單超過 5 萬張，成交爆量超過 13 萬張。不過三大法人連續 3 個交易日賣超，合計賣超 3 萬張。
金寶先前已布局量子運算，與美國量子大廠 SEEQC 合作，除在技術上的合作，更以 1000 萬美元入股 SEEQC，鎖定量子電腦的硬體商機，共同開發室溫電子設備。
另外，金寶將於 5 月 25 日召開股東會，並於營業報告書中說明今年各項業務發展，指出已取得全球前兩大行動收銀機客戶的獨家製造訂單；SSD 需求超越預期，泰國新廠已投產 2 個樓層，並同步啟動另外 2 個樓層的建置與生產。
充電樁產品方面，結合電子機構與康舒 (6282-TW) 電源的工程實力，已斬獲新訂單；新產品開發上，金寶具備高壓直流輸電 (HVDC) 技術能力，可承接新一代 AI 伺服器電源櫃訂單；車用電子部分，除既有的多功能毫米波雷達系統與電子後視鏡系統，也推出數位儀表板解決方案。
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