鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-08 10:30

台股今 (8) 日跟隨亞洲股市陷入一片哀鴻遍野，市場恐慌情緒劇烈蔓延，大盤一度崩跌近 2700 點，震撼市場，最低下探至 42376 點。然而，市場大跌並未嚇退所有投資人，盤中零股交易反而空前火熱，不少散戶與小資族選擇逆勢進場撿便宜，市值型 ETF 指標 0050 與權王台積電成為逢低抄底的主要目標，0050 雖失守百元大關，但卻爆出逾 2000 萬股零股成交量，相當驚人。

台股恐慌崩跌2700點！散戶逆勢抄底 0050跌破百元爆逾2000萬零股。(鉅亨網資料照)

受到全球市場崩跌影響，護國神山台積電 (2330-TW) 今日盤中重摔 135 元，股價下探至 2230 元，即便跌勢猛烈，零股成交量從開盤起就交投相當踴躍，截至上午 10 點，零股成交量已經突破 400 萬股。

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由於權王走勢疲軟，含積量近 6 成的市值型 ETF 指標—元大台灣 50(0050-TW) 也同步面臨大幅修正，市價跌幅超過 5.76%，最低來到 98.05 元，跌破百元大關。

不過，0050 跌破百元反而激勵了小資族的抄底意願，截至上午 10 點，0050 已爆出超過 2000 萬股的驚人零股成交量，顯示長期資金與散戶視此次大跌為難得的進場良機。

0050 已經成為名符其實的國民 ETF！根據臺灣集中保管結算所截至 6 月 5 日的統計，0050 的投資人數已正式突破 300.8 萬人大關，改寫了台灣 ETF 市場發展的全新里程碑。這項數據也讓 0050 蟬聯全台投資人數最多的上市櫃標的，領先第二名台積電的 267.8 萬人。

回顧 0050 的成長軌跡，該基金於 2025 年 3 月才剛突破 100 萬人，同年 12 月跨過 200 萬人門檻，如今再度僅花短短 6 個月的時間就突破 300 萬人。對應全台約 1,430 萬的證券總開戶數，等同於現在全台灣每 5 位證券投資人中，就有超過 1 位持有 0050。