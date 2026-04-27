鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-27 20:55

台股上周四 (4/23) 上演驚心動魄的極端洗盤，大盤高低震盪逾 1600 點，上市櫃合計爆出 1.9 兆元天量。經過 T+2 日後，櫃買中心今 (27) 日公告 2 檔個股違約交割，分別為穩懋 (3105-TW) 9669 萬 6250 元及股王信驊 (5274-TW)3283.5 萬元，合計近 1.3 億元，研判可能又是當沖客忽視了風險控管投資翻船。

台股4/23天量洗盤餘波盪漾 股王信驊、穩懋爆違約交割合計近1.3億元。(圖：shutterstock)

穩懋今天爆出違約交割 9669 萬餘元，由新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東、永豐天母五個分點通報；信驊違約交割 3283 萬餘元，則由玉山證券景美分公司通報。

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回顧 4/23 櫃買市場表現，當天上櫃指數衝上 404.55 點新高，但隨著獲利了結賣壓湧現而跳水。信驊當天的表現更是全場焦點，以 16150 元開出後，迅速在買盤推升下，漲近 8% 衝上 16990 元的歷史新天價，但賣壓排山倒海而來，盤中低點回測至 15170 元，終場收在 15670 元，跌幅約 2.58%。

穩懋 4/23 最高來到 622 元，隨後股價也一路走低，最低觸及 540 元，終場收在 560 元，重挫 40 元。

專家指出，許多當沖客在當天早盤情緒亢奮下，預期股價會持續創高而「做多」，然而，當行情急轉直下「開高走低」甚至收長黑時，若資金準備不足、且盤中無法順利沖銷，T+2 日後便會因資金缺口過大導致違約。

提醒投資人，違約交割後，該帳戶會被註銷，未來難以在銀行貸款或券商開戶，另外，券商除了可追討違約金 (最高為成交金額的 7%) 外，情節嚴重致影響市場秩序者，恐面臨 3 年以上 10 年以下之刑事責任。