鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-27 18:04

台積電今 (27) 日衝上 2330 元創高，領軍大盤飛躍 4 萬點，不過今天盤勢儼然為台積電一個人的武林，尾盤爆量 600 億元摜壓指數，終場漲 684.23 點或 1.76%，收 39616.63 點，成交量 1.18 兆。不過外資今天反手賣超台股 511.96 億元，並減碼台積電近 1.9 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商皆由買轉賣，外資賣超 511.96 億元，自營商同步賣超 105.43 億元，投信則獨站買方，買超 135.18 億元，呈現連 5 買。

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台積電今天衝上 2330 元創歷史新天價，雖最後一盤出現 8512 張賣單摜壓股價 30 元，終場仍漲 80 元或 3.66%，收 2265 元。不過台積電今天不受外資青睞，遭賣超近 1.9 萬張。

外資今天也減碼中鋼 3.7 萬張，友達 3.7 萬張，聯電 1.9 萬張，英業達 1.3 萬張，景碩 9632 張，臻鼎 - KY 9467 張，智原 8194 張，長榮航 7633 張，臺企銀 6712 張。另外，2 檔主動式 ETF 也遭外資大舉砍出，賣超 00981A 主動統一台股增長 8.7 萬張，00991A 主動復華未來 50 4.6 萬張。

外資今天偏愛記憶體族群，買超南亞科 3.6 萬張，旺宏 2.9 萬張，華邦電 1.1 萬張，力積電 1 萬張。此外，同步加碼鴻海 1.9 萬張，台新新光金 1.4 萬張，凱基金 1.2 萬張，玉山金 1.1 萬張，南亞 1.1 萬張，群創 1 萬張。

投信賣超方面，今天瞄準金融股調節，賣超台新新光金 1.8 萬張，中信金 1.1 萬張，玉山金 5484 張，國泰金 4255 張，群益證 3632 張，華南金 3158 張，富邦金 3020 張。另外，也賣超聯電 9991 張，仁寶 3937 張，瑞軒 3180 張。