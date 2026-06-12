鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-12 09:47

美國總統川普取消對伊朗空襲計畫、並暗示美伊協議接近達成，除激勵今晨美股大舉收高之外，台股今 (12) 日跳空開高一度上漲逾 1600 點，同時，市場也指望外資 6 月以來累計賣超 4732.5 億元，可望在 SpaceX 的 IPO 告一段落而中止，並對資金回流台股。

同時，外資最愛的台積電 (2330-TW) 早盤最高上漲 3.33% 達 2325 元。

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資深證券分析師簡伯儀指出，外資在市場資金可能在 SpaceX 在美股的 IPO 告一段落，而中止持續賣超，甚至大幅回補在台股的部位，看好電力股的後續上漲力道。

同時，早盤亞洲區域股市日、韓股市指數 走強，漲幅 3.93% 及 8.32%，也相對引爆台股強勁上漲力道 。

台北股市 12 日早盤指數以 43587.63 點開出，最高 44798.88 點，最低 43587.63 點，預估全場成交值 1.43 兆 元，早盤電子股指數漲 3.46%，在大盤成交占比爲 85.4%，金融股漲 1.24%，占大盤成交占比 1.6%。

台積電 ADR (TSM-US) 11 日大漲 3.26%；日月光 ADR (ASX-US) 飆高 7.29%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 9.42%，受此激勵，早盤權值股一片通紅，除了台積電上漲外，聯電和南亞科見到漲停，台達電 (2308-TW) 早盤上漲 3.47%，鴻海 (2317-TW) 股價早盤上漲 2.71%，CCL 股王台光電 (2383-TW ) 開高後下跌 1.18%。

就技術面觀察，昨日台股收量縮十長黑 K，下影線逾千點，收盤仍在短期均線之下。技術指標 KD 與 RSI 指標持續向下，MACD 指標的黑柱體亦呈現擴大趨勢。目前技術面陷入整理、籌碼面仍待沉澱，後續觀察能否帶量站上 10 日線轉強。

統一證券指出，中東衝突露曙光、油價回落、美股轉強有利風險偏好回升，加上今晚 SpaceX 掛牌等利多因素有利於台股止跌回穩。惟外資台指期淨空單逾 6.3 萬口，疊加下週日央升息及 FOMC 會議不確定性因素，盤中仍須提防行情劇烈波動，預期台股短線高檔震盪格局。

統一證券建議現階段持股汰弱留強、降低槓桿部位，維持適度現金部位，靜待外資期現貨籌碼回流 及量價止跌訊號明確後，再行加碼布局。長線追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、機箱滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及機器人等族群。