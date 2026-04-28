鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-28 11:20

路透周一 (27 日) 公布過去三周對 31 名分析師和交易員進行的調查，結果顯示，2026 年金價預估中位數為每盎司 4916 美元，是 2012 年開始調查以來的最高年度預測值，也高於三個月前估計的 4746.50 美元。

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根據一年前的類似調查，分析師對 2026 年的平均預測僅為 3000 美元。

黃金曾在 1 月底創下每盎司約 5595 美元的破紀錄漲勢，但自美國與以色列從 2 月 28 日對伊朗發動攻擊以來，金價已下跌約 11%，反映投資人急於提高流動性。

StoneX 分析師 Rhona O"Connell 說：「如果戰爭能和平結束，金價可能會出現緩解性反彈，且底層仍有支撐金價的利多因素。但 5500 美元的價位之前顯得過高，未來也可能如此。」

Julius Baer 分析師 Carsten Menke 指出：「這並非持久的發展，我們預期戰爭不太可能對全球經濟成長產生重大且長期的影響。」

他補充指出：「只要聯準會 (Fed) 採取更多寬鬆貨幣政策的看法回歸，我們預期投資需求將再次回升。」

分析師認為，先前推動黃金漲勢的因素，包括強勁的央行買盤、對 Fed 獨立性的擔憂、美國債務增加以及貨幣貶值，將在 2026 年繼續提供支撐。

獨立分析師 Ross Norman 說：「央行購買黃金的動機可以說是前所未有的強烈，中東發生的事件只會加劇美元資產的脆弱局面。簡單來說，黃金前景看好，但表現將更為溫和。」

在白銀方面，分析師預期 2026 年白銀平均價格為每盎司 78 美元，低於三個月前預測的 79.50 美元。

受投資流動與工業需求雙重影響，白銀在 2025 年創下 147% 的破紀錄漲幅，並於 1 月 29 日續漲至每盎司 121.64 美元的歷史新高，但隨後便大幅下跌至每盎司約 75 美元左右。