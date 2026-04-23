鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-23 16:00

橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人、億萬富翁投資者瑞 · 達里歐 (Ray Dalio) 近期發出嚴正警告，指出全球秩序已經正式崩潰，世界正進入一個由「叢林法則」主導的新時代，投資人必須重新審視財富保護策略。

橋水基金達里歐警告：世界秩序已崩潰 投資人應轉向黃金與實體資產(圖:REUTERS/TPG)

「第六階段」的大周期崩潰

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達里歐在社群平台 X 上直言，全球領導人已達成共識，認為 1945 年後建立的國際體系正在瓦解。他解釋，當前世界正處於他所謂「大周期」(Big Cycle) 的第六階段，這是一個以動盪、衝突和大國實力消長為特徵的歷史後期。

在這一階段，國際關係不再受規則約束，而是由「原始權力動力學」驅動。達里歐指出，當個別國家的實力超越國際組織 (如聯合國) 時，規則便不再適用，取而代之的是實力的對抗。

他形容，這如同進入了「叢林法則」時代，大國在發生爭端時不再透過法律途徑解決，而是採取威脅或直接對抗的方式。

戰爭環境下的財富保衛戰

達里歐強調，在衝突時期管理資金極具挑戰，因為正常的經濟活動會受阻，資本流動受限，且各國為了生存往往會徵收高額稅收。他針對此環境給出了具體的投資建議：賣出所有債務 (債券) 並買入黃金。

他指出，戰爭通常透過借貸和印鈔來籌集資金，這會導致貨幣貶值，使債權價值縮水。

實體資產與稅務規劃的重要性

除了黃金，傳奇投資人巴菲特 (Warren Buffett) 也曾表示，在重大戰爭期間，貨幣價值必然下降，因此持有現金是最糟糕的選擇。巴菲特建議投資人持有具備生產力的實體資產，例如農場、公寓或優質證券，因為無論世界局勢如何變化，人們始終有住房需求，房地產也能提供對抗通膨的天然屏障。