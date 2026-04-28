分析師估金價2026年底低於4500美元 但長期支撐仍在
鉅亨網編譯陳又嘉
《Investing.com》報導，分析師預期，金價最終將低於目前水準收尾，但在各國央行強勁需求與全球經濟持續不確定性影響下，已上調 2026 年預測。
Baird Private Wealth Management 市場策略師 Michael Antonelli 表示，「金價主要受到投資人對美元及美國債務水準的情緒影響。我認為，隨著地緣政治與期中選舉成為焦點，相關憂慮正逐漸消退。我預期金價在 2026 年底將低於每盎司 4,500 美元。」
根據路透對 31 位分析師與交易員進行的調查，市場預估 2026 年金價中位數為每盎司 4,916 美元，創下路透自 2012 年開始追蹤以來的最高年度預測。該數字較三個月前的 4,746.50 美元預估上調，也大幅高於去年的 3,000 美元預測。
金價曾在 1 月底飆升至約每盎司 5,595 美元的歷史新高，但之後已回落約 11%。這波下跌出現在 2 月下旬美國與以色列對伊朗發動軍事打擊之後，投資人轉向持有更多流動性資產。
儘管近期波動加劇，分析師預期，一旦地緣政治緊張緩解，金價的長期漲勢仍有望延續。然而，隨著市場預期貨幣政策可能轉趨緊縮，金價作為抗通膨工具的傳統角色正面臨挑戰。高能源價格可能促使央行維持高利率，這通常對黃金這類無息資產不利。
Truist 投資長兼市場策略師 Keith Lerner 表示，「推動金價顯著上漲的關鍵催化劑，將是聯準會降息，特別是若這導致實質利率下降。從技術面來看，我們也希望看到金價重回 50 日移動平均線與 4 月中旬高點之上，以確認整理階段結束。」
支撐金價的主要因素包括：各國央行持續買進、對聯準會獨立性的疑慮、美國債務水準上升，以及貨幣貶值的擔憂。
Lerner 補充，「長期支撐因素仍存在，但我們預期金價走勢將更偏區間震盪且波動加劇，並將觀察技術面改善以確認漲勢重啟。在此期間，黃金仍具備資產分散配置的角色。」
整體而言，未來幾年貴金屬市場仍將對地緣政治發展與貨幣政策變化保持高度敏感。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉超級央行周登場 金價下跌
- 能源與地緣政治牽動通膨 法巴財管看好金價上攻5500美元
- 進場機會來了？市場研究機構警告：經濟恐重演1970年代通膨週期
- 〈貴金屬盤後〉金價周線跌逾2% 五周以來首見收黑
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇