分析師估金價2026年底低於4500美元 但長期支撐仍在

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-28 10:00

《Investing.com》報導，分析師預期，金價最終將低於目前水準收尾，但在各國央行強勁需求與全球經濟持續不確定性影響下，已上調 2026 年預測。

分析師估金價2026年底低於4500美元(圖：Shutterstock)

Baird Private Wealth Management 市場策略師 Michael Antonelli 表示，「金價主要受到投資人對美元及美國債務水準的情緒影響。我認為，隨著地緣政治與期中選舉成為焦點，相關憂慮正逐漸消退。我預期金價在 2026 年底將低於每盎司 4,500 美元。」

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根據路透對 31 位分析師與交易員進行的調查，市場預估 2026 年金價中位數為每盎司 4,916 美元，創下路透自 2012 年開始追蹤以來的最高年度預測。該數字較三個月前的 4,746.50 美元預估上調，也大幅高於去年的 3,000 美元預測。

金價曾在 1 月底飆升至約每盎司 5,595 美元的歷史新高，但之後已回落約 11%。這波下跌出現在 2 月下旬美國與以色列對伊朗發動軍事打擊之後，投資人轉向持有更多流動性資產。

Truist 投資長兼市場策略師 Keith Lerner 表示，「推動金價顯著上漲的關鍵催化劑，將是聯準會降息，特別是若這導致實質利率下降。從技術面來看，我們也希望看到金價重回 50 日移動平均線與 4 月中旬高點之上，以確認整理階段結束。」

支撐金價的主要因素包括：各國央行持續買進、對聯準會獨立性的疑慮、美國債務水準上升，以及貨幣貶值的擔憂。

Lerner 補充，「長期支撐因素仍存在，但我們預期金價走勢將更偏區間震盪且波動加劇，並將觀察技術面改善以確認漲勢重啟。在此期間，黃金仍具備資產分散配置的角色。」