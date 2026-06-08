鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-09 05:54

美股週一 (8 日) 震盪回穩，在上週五遭遇重挫後，資金重返 AI 與科技股，帶動那斯達克指數反彈。不過，市場仍持續消化強勁非農就業數據帶來的升息壓力，同時關注伊朗與以色列衝突再度升溫對油價與通膨的影響。

聽黃仁勳的話「撿便宜」 費半強彈超5%台積電ADR升近3% (圖：REUTERS/TPG)

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另一方面，中東局勢再度成為市場關注焦點。伊朗向以色列發射飛彈，以色列隨後展開反擊，使原本脆弱的停火局勢面臨考驗。國際油價一度走高，但在伊朗表示對以色列的軍事行動已結束後，漲勢有所收斂。

市場接下來將聚焦週三公布的美國 5 月消費者物價指數 (CPI)，以評估能源價格上漲是否開始推升核心通膨，進一步影響聯準會後續政策方向。

此外，本週還將迎來甲骨文 (ORCL-US) 財報，以及市場高度關注的 SpaceX IPO 案。若順利上市，SpaceX 有望成為史上規模最大的 IPO 之一。

美股週一 (8 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 80.77 點，或 0.16%，報 50,786.01 點。

那斯達克指數上漲 220.23 點，或 0.86%，報 25,929.66 點。

S&P 500 指數上漲 21.99 點，或 0.30%，報 7,405.73 點。

費城半導體指數大漲 685.93 點，或 5.61%，報 12,906.69 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 264.51 點，或 1.56%，報 17,255.78 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全數收黑。Meta (META-US) 下跌 1.28%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.89%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.36%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.33%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.80%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.38%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.21%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 成盤面焦點之一。《The Information》報導，Google 已要求英特爾代工生產 300 萬顆自研 AI 晶片 TPU，被市場視為英特爾晶圓代工業務的重要里程碑。消息激勵英特爾股價大漲逾 11% 至每股 110.27 美元，躍居標普 500 指數表現最佳成分股之一。

蘋果 (AAPL-US) 在全球開發者大會 (WWDC) 正式發表全新 AI 助理「Siri AI」及升級版 Apple Intelligence 平台。不過市場反應平淡，蘋果股價由盤中一度上漲逾 3% 轉為收跌 1.89%，報每股 301.54 美元。

投資人擔憂多數 AI 功能仍需數月時間才能正式推向市場，其中新版 Siri 預計今年秋季才會推出測試版。市場普遍認為，蘋果雖成功補上生成式 AI 布局，但短期內仍難以立即轉化為營收成長動能。

華爾街分析

美國銀行 (BofA) 則對近期美股漲勢提出警告。策略師 Savita Subramanian 指出，該行追蹤的 10 項熊市警訊中已有 7 項亮起紅燈，包括高本益比股票大幅領先低本益比股票，以及市場對企業長期成長預期過度樂觀等現象。

美銀認為，目前標普 500 指數在 20 項估值指標中有 17 項處於偏高水準，科技股內部表現差距更擴大至 2000 年網路泡沫以來最大，顯示市場投機情緒正在升溫，投資人應留意短線回檔風險。