鉅亨網新聞中心 2026-04-27 22:09

近日，DeepSeek-V4 預覽版正式上線並同步開源，推出 DeepSeek-V4-Pro 與 DeepSeek-V4-Flash 兩款模型。據陸媒《科創板日報》報導，這次發布與以往最大的不同在於，DeepSeek-V4 不再僅依賴輝達的 CUDA 框架，而是成功在華為昇騰 NPU 上完成了細粒度專家並行方案的驗證。這象徵著中國 AI 產業正朝著「國產算力 + 國產大模型」的閉環生態邁進，走向算力底座邁向多元化。

多款中國產晶片實現「Day 0」適配

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目前，華為昇騰超節點全系列產品已全面支持 DeepSeek-V4，並實現了極速推理：Pro 模型延遲僅 20ms，Flash 模型則達 10ms。

除了華為，沐曦、寒武紀、摩爾線程、天數智芯等多家中國產晶片廠商也宣佈支持新模型。

在軟硬體協同方面，由智源研究院牽頭的 FlagOS 已完成 DeepSeek-V4-Flash 在海光、沐曦、平頭哥真武、昆侖芯等 8 款以上中國產晶片的全量適配。

沐曦股份聯合創始人楊建表示，這次適配讓中國產 GPU 成為創造知識時代的生產力工具，目前包含 Minimax、階躍星辰、Kimi、智譜 GLM 等模型，皆能基於中國產 GPU 算力實現具備性價比的推理任務。

主流雲廠商全面接入，推動大規模商用

隨著 DeepSeek-V4 的發布，百度雲、阿里雲、華為雲等主流雲端服務商已迅速提供 API 服務。阿里、字節跳動等頭部雲廠商已開始部署相關國產算力，並從「試點」轉向「大規模商用」。

CIC 灼識諮詢董事總經理陳一心指出，DeepSeek 的成功證明了中國產算力同樣能運行世界級大模型，這將吸引更多開發者轉向國產平台，逐步打破對輝達生態的依賴。

為了確保適配品質，中國信息通信研究院已啟動 DeepSeek-V4 國產化適配測試，針對服務器、一體機、集群及開發框架等軟硬體產品進行全面驗證。

算力成本優化與市場需求井噴

受益於算法創新與硬體協同，DeepSeek 全系列 API 已大幅降價，輸入緩存命中的價格降至原有價格的 1/10。DeepSeek 表示，待今年下半年昇騰 950 超節點批量上市後，Pro 模型的價格預計將進一步大幅下調。