鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.3元，預估目標價為144.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.1元上修至10.3元，其中最高估值10.52元，最低估值9.85元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.52(10.52)
|11.12
|11.2
|最低值
|9.85(9.6)
|10.13
|9.94
|平均值
|10.23(10.15)
|10.5
|10.77
|中位數
|10.3(10.1)
|10.5
|11.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.96億
|24.35億
|25.22億
|最低值
|22.65億
|23.86億
|24.58億
|平均值
|22.75億
|24.05億
|24.90億
|中位數
|22.74億
|23.98億
|24.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.95
|7.68
|8.02
|8.14
|9.17
|營業收入
|19.73億
|21.38億
|31.47億
|34.98億
|33.63億
詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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