search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.3元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.1元上修至10.3元，其中最高估值10.52元，最低估值9.85元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.52(10.52)11.1211.2
最低值9.85(9.6)10.139.94
平均值10.23(10.15)10.510.77
中位數10.3(10.1)10.511.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值22.96億24.35億25.22億
最低值22.65億23.86億24.58億
平均值22.75億24.05億24.90億
中位數22.74億23.98億24.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.957.688.028.149.17
營業收入19.73億21.38億31.47億34.98億33.63億

詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBOKF

相關行情

台股首頁我要存股
BOK Financial Corp.132.56-1.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty