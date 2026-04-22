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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.1元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.7元上修至10.1元，其中最高估值10.52元，最低估值9.6元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.52(9.92)11.1211.18
最低值9.6(9.6)9.9210.09
平均值10.14(9.74)10.4610.72
中位數10.1(9.7)10.510.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值22.79億24.35億25.14億
最低值22.65億23.85億24.53億
平均值22.75億24.04億24.83億
中位數22.77億24.00億24.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.957.688.028.149.17
營業收入19.73億21.38億31.47億34.98億33.63億

詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBOKF

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