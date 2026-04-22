鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.1元，預估目標價為144.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.7元上修至10.1元，其中最高估值10.52元，最低估值9.6元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.52(9.92)
|11.12
|11.18
|最低值
|9.6(9.6)
|9.92
|10.09
|平均值
|10.14(9.74)
|10.46
|10.72
|中位數
|10.1(9.7)
|10.5
|10.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.79億
|24.35億
|25.14億
|最低值
|22.65億
|23.85億
|24.53億
|平均值
|22.75億
|24.04億
|24.83億
|中位數
|22.77億
|24.00億
|24.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.95
|7.68
|8.02
|8.14
|9.17
|營業收入
|19.73億
|21.38億
|31.47億
|34.98億
|33.63億
詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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