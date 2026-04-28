鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至7.49元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.35元上修至7.49元，其中最高估值8.03元，最低估值5.29元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.03(8.43)
|11.03
|13.07
|7.26
|最低值
|5.29(5.29)
|6.51
|6.64
|-4.6
|平均值
|7.26(7.24)
|8.81
|9.29
|3.67
|中位數
|7.49(7.35)
|8.67
|9.29
|4.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.81億
|74.51億
|85.54億
|69.43億
|最低值
|54.94億
|54.81億
|54.88億
|24.15億
|平均值
|55.75億
|61.74億
|64.93億
|45.92億
|中位數
|55.52億
|61.27億
|64.85億
|43.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.27
|1.52
|2.65
|0.15
|6.41
|營業收入
|29.86億
|33.95億
|36.96億
|42.41億
|51.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.COLB-US的目標價調升至32元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安朗杰有限公司ALLE-US的目標價調降至165元，幅度約5.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至-1.7元，預估目標價為61.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為270.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇