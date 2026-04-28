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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至7.49元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.35元上修至7.49元，其中最高估值8.03元，最低估值5.29元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.03(8.43)11.0313.077.26
最低值5.29(5.29)6.516.64-4.6
平均值7.26(7.24)8.819.293.67
中位數7.49(7.35)8.679.294.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.81億74.51億85.54億69.43億
最低值54.94億54.81億54.88億24.15億
平均值55.75億61.74億64.93億45.92億
中位數55.52億61.27億64.85億43.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.271.522.650.156.41
營業收入29.86億33.95億36.96億42.41億51.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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