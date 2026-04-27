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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至112.5元，幅度約5.86%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由119.5元下修至112.5元，調降幅度5.86%。其中最高估值150元，最低估值84元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀13位、保持中立11位、保守悲觀1位。

Builders Firstsource Inc今(28日)收盤價為89.79元。近5日股價上漲5.86%，標普指數上漲0.55%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股BLDR市場預估目標價

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Builders Firstsource Inc89.845-0.22%

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