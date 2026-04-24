search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估下修至-6.91元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.77元下修至-6.91元，其中最高估值-5.04元，最低估值-9.18元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-5.04(-5.04)-0.10.6811.89
最低值-9.18(-9.18)-6.42-6.08-2.54
平均值-7.37(-7.15)-4.68-2.92-0.08
中位數-6.91(-6.77)-4.67-2.9-1.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.41億48.41億73.74億192.95億
最低值19.15億18.78億21.97億26.89億
平均值20.91億24.87億31.29億50.82億
中位數20.93億23.35億28.11億33.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS28.2920.12-12.33-9.28-7.26
營業收入184.13億191.09億68.40億32.36億19.44億

詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMRNA

相關行情

台股首頁我要存股
莫德納50.73-4.01%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty