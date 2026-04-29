鉅亨網新聞中心 2026-04-29 12:54

輝達 (NVDA-US) （NVIDIA）週二（28 日）宣布推出名為「Nemotron-3 Nano Omni」的開放式多模態模型。這款新模型的核心優勢在於將視訊、音訊、圖像及文字等多種功能整合進單一系統中，賦予 AI 智能體更為卓越的高級推理能力，進而能夠在多元應用場景下提供更快速且精準的智慧回應。

針對企業與開發者的需求，輝達強調該模型提供了一條高效且精準的多模態 AI 智能體生產路徑，賦予開發團隊在部署上極大的靈活性與掌控力。

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Nemotron-3 Nano Omni 在效率表現上尤其令人驚豔，憑藉著領先的準確性與低建置成本，該模型已在複雜文檔智能、視頻理解及音頻理解等六大權威排行榜中榮登榜首，成功為開放式多模態模型樹立了新的效率典範。

在技術架構方面，Nemotron-3 Nano Omni 採用了先進的 30B-A3B 混合專家（MoE）架構，並將視覺與音訊編碼器直接整合於系統內部。這種設計消除了對單獨感知模型的依賴，大幅優化了大規模推理的執行效率。

輝達指出，該系統的吞吐量相較於其他具備相同互動性的開放式全向模型，提升了高達 9 倍之多。這意味著企業可以在不犧牲響應速度或輸出品質的前提下，實現更低的營運成本與更強大的擴展性。

目前已有多家企業率先導入此模型並取得顯著成果。H Company 執行長 Gautier Cloix 表示，透過該模型，旗下的 AI 智能體現在能快速解讀全高清（Full HD）螢幕錄影內容，這在過往的技術框架下是難以實現的突破。

Cloix 進一步補充，這不僅是單純的速度提升，更代表了 AI 智能體在實時感知與數位環境交互方式上的根本性轉變。

此外，輝達也說明了 Nemotron-3 Nano Omni 在代理工作流程中的協作潛力。該模型能與輝達自家的專有雲模型、其他 Nemotron 系列模型，甚至是第三方的專有模型協同運作，為複雜的子代理（Sub-agent）系統提供強而有力的支援。