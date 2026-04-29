鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-29 12:40

外媒最新報導指出，為搭配 20 週年里程碑定位，蘋果目標打造無瀏海、無打孔的一體化全螢幕形態，核心攻堅螢幕整合技術，嘗試將 Face ID 面容辨識、前置鏡頭全部隱藏於螢幕下方。

根據《MacRumors》報導，iPhone20 週年紀念機有望在螢幕形狀與硬體設計上迎來重大革新，全新「液態玻璃」曲面螢幕有望實現視覺無邊框效果。這款紀念版 iPhone 或將搭載三星訂製四等邊曲面 OLED 面板，採用獨家等深彎曲方案，完全區別於 Android 手機的大曲率曲面螢幕。新機彎曲弧度極致平緩，依靠光學折射結構、精密導光設計打造視覺錯覺，讓機身四邊邊框幾乎隱形，螢幕一體感大幅提升，觀賞體驗更加純粹。

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另據《快科技》報導，供應鏈消息顯示，蘋果正與三星合作製作曲率較小的四微曲螢幕，同時研發 Pol-less 顯示技術。該螢幕有很大機會使用於蘋果 2027 年推出的蘋果 20 週年紀念版機型，該機型有望實現前置鏡頭與 Face ID 零件的螢幕下隱藏，進而成為蘋果史上首款真全面屏手機。

硬體材質層面，蘋果將採用三星 COE 新一代封裝顯示技術，不僅讓螢幕機身更纖薄，還能大幅提升螢幕亮度、色彩表現。蘋果官方也許會將這款全新螢幕命名為「液態玻璃顯示器」，連動系統 UI 視覺革新，重塑手機互動體驗。

不過目前技術仍存瓶頸，產業分析師預判，完整螢幕下 Face ID 難以在 2027 年落地。業界猜測，若全面螢幕下方案研發受阻，蘋果恐將採用折衷設計，實現螢幕下 Face ID，僅保留微小前置挖孔。