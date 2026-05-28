〈景氣燈號〉連亮5紅燈！領先及同時指標齊揚 國發會看好戰略產業與減稅活絡內需

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 17:05

國發會今 (28) 日公布 115 年 4 月景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分，與上月持平，燈號續呈紅燈，且為連 5 紅，國內經濟成長動能持續穩健 。受惠於 AI 需求強勁、中東地緣政治風險影響淡化，製造業廠商對未來景氣看法回升，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈綠燈，加上領先與同時指標連續上升，顯示國內景氣處於復甦擴張軌道 。國發會樂觀看待政府推展 13 項戰略產業、中小微企業轉型升級，及減稅、育兒新政可望活絡內需。

連5紅！領先及同時指標齊揚 國發會看好13項戰略產業與減稅活絡內需。（圖：國發會提供）

根據國發會統計，4 月景氣對策信號的分數為 39 分，在 9 項構成項目中，製造業營業氣候測驗點由上月上修值的 96.21 點增至 97.14 點，燈號由黃藍燈轉呈綠燈，貢獻分數增加 1 分 ；不過，工業及服務業加班工時變動率受到上年基期較高的影響，由上月下修值的 3.6% 減為 1.0%，燈號由黃紅燈轉為綠燈，使得分數減少 1 分 。

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其餘 7 項構成項目包括股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數，以及批發零售餐飲業營業額等，雖然年增率呈現高檔下滑，但依舊維持象徵熱絡的紅燈表現 。

在景氣指標方面，領先指標不含趨勢指數為 103.63，較上月上升 0.58% 。在 7 個構成項目中，包括建築物開工樓地板面積、股價指數、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數 M1B、實質半導體設備進口值，以及工業及服務業受僱員工淨進入率等 6 項皆較上月上升，僅外銷訂單動向指數下滑 。

而代表當前經濟現況的同時指標不含趨勢指數則為 107.57，較上月上升 0.84%，維持連續上升態勢，其中包含批發零售及餐飲業營業額、電力總用電量等 5 項均呈現走高，進一步確認台灣景氣基本面的穩固與扎實 。

展望未來，國發會維持樂觀基調。全球雲端服務商積極投入算力建設，且 AI 需求陸續擴散至機器人與智慧終端，將穩定挹注台灣的出口動能 。投資端除了半導體大廠高階封裝與先進製程資本支出維持高檔外，政府積極導引的 13 項戰略產業，與中小微企業轉型升級也提供重要支撐 。