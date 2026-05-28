鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-28 17:10

面對全球能源轉型與半導體強勁需求，為帶動產業升級與策略發展，國喬 (1312-TW) 石化今 (28) 日宣布辦理現金增資，計畫募集新台幣 50 億元，用於健全財務結構與汰換老舊設備，新建「低碳高純度氫氣」產線，擬 2028 年上半年全面試俥量產投入氫氣事業。

國喬投入「低碳高純度氫氣」新事業，邁向產業升級與永續發展新局面。(圖:國喬石化提供)

國喬董事長邱德馨表示，過去氫氣僅為石化製程中的副產品，如今憑藉本業優勢，將副產品氫氣純化升級，不僅迎合市場需求與高值化商機，更是國喬在面對全球地緣政治動盪與石化產業結構轉型之際，邁向綠色石化新模式的重要布局。

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隨中國大型石化產能全面開出，致全球供應格局失衡，加上地緣政治不穩與高額關稅貿易壁壘，也使全球經濟景氣面臨極高不確定性。

國喬總經理曾嘉雄指出，國喬已徹底實施國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對特定單一區域市場的依賴，去 (2025) 年外銷至中國的銷售占比，已降至整體外銷之 0% 以下，而東南亞與南亞的銷售佔比則已經超過 50%，成功達到分散市場的目標。

在產品高值化開發部分，國喬新開發的尼龍彈性體，可應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上，市場應用價值高，是今 (2026) 年的主力產品之一，更進一步投入「低碳高純度氫氣」新事業，將國喬邁向產業升級與永續發展之新局面。

國喬指出，公司深耕石化產業近 50 年，與國內三大氣體公司及多家石化廠長期合作，具備氣體處理、純化與工安管理等核心競爭力，因看準全球氫能趨勢與台灣半導體、AI 產業擴產帶動及 ESG 減碳商機，用以還原清除表面氧化層及製造高純度材料的「電子級高純度氫氣」需求與日俱增。

國喬將於高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，並建置太陽能綠能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用，目前新產線預計 2028 年上半年全面試俥量產，有望挹注營收。

國喬表示，增資計畫除了打造強韌體質抵禦外部風險，更為公司在面對未來可能的金融緊縮或貿易戰衝擊時，建立強大的資金調度彈性與抗風險護城河。