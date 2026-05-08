鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-08 19:16

總統賴清德今 (8) 日於歡迎南美洲邦交國巴拉圭總統貝尼亞 (Santiago Peña Palacios) 時表示，去 (2025) 年巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第二名，也同時是巴國豬肉的最大出口市場，雙方彼此的交流熱絡。為深化雙方經貿交流，賴清德宣布，台灣將開放進口巴拉圭禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇。

賴清德表示，本 (5) 月 20 日他將就職滿 2 周年，他感謝貝尼亞總統 2 年前特別前來參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，也指出 2 國擁有超過一甲子的邦誼，彌足珍貴，台灣和巴拉圭不但共同守護民主自由，也在智慧醫療、產業轉型，以及婦女賦權等各領域不斷開創合作的新篇章。

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在經貿方面，賴清德指出，去年台灣是巴拉圭牛肉第三大出口市場，巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第二名，台灣也是巴國豬肉的最大出口市場，宣布台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇。

賴清德也偕同蕭美琴於總統府與貝尼亞進行雙邊會晤，並見證簽署多項協定及合作備忘錄 (MOU)，包括簽署「台巴刑事司法互助條約」，強化打擊跨國犯罪的合作；「台巴資安合作瞭解備忘錄」，共同建構抵禦網路駭客攻擊的能力；以及簽署「台巴主權 AI 算力中心投資案合作瞭解備忘錄」，逐步落實將台灣 AI 科技結合巴拉圭充沛綠電的構想，共同將電力轉化為智慧國家關鍵的算力。

在雙邊關係方面，貝尼亞致詞時表示，台巴戰略夥伴關係建立於結構性與長期性的合作架構，目標是強化產業能力、導入科技創新，及創造進入國際市場的永續條件。