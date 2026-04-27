鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 20:20

在歷史性的 AlphaGo 對弈十周年之際，Google(GOOGL-US) DeepMind 宣佈與南韓政府達成深度戰略合作。Google DeepMind 執行長哈薩比斯 (Demis Hassabis) 與南韓總統李在明於首爾會晤，雙方簽署了合作諒解備忘錄，將於首爾設立全球首座「Google 人工智慧園區 (AI Campus)」，象徵著雙方在科技創新、人才培育及產業發展上的全面結盟。

Google與南韓啟動AI戰略聯盟 打造全球首座AI園區(圖:shutterstock)

這座位於首爾的 AI 園區是 Google 在全球範圍內的首次嘗試，旨在深化與南韓本土工程師及初創企業的合作。韓方已向 Google 提出要求，希望能從美國總部派遣至少 10 名核心工程師進駐園區，哈薩比斯對此表示將予以考量。

‌



此外，該園區將成為學術界與研究機構的合作樞紐，包括首爾大學 (SNU) 韓國科學技術院 (KAIST)，共同推動生命科學、氣候變遷與能源等領域的研究。

透過此次合作，南韓研究人員將獲得 Google 最先進的科學 AI 模型支持，包括用於蛋白質結構預測的 AlphaFold、基因組研究的 AlphaGenome，以及應對極端天氣的 WeatherNext。DeepMind 也計畫深化與三星、SK 海力士、LG 以及現代汽車旗下的波士頓動力 (Boston Dynamics) 等龍頭企業的合作，利用南韓在半導體與機器人領域的強大基礎，推動全新的聯合研發專案。

面對 AI 帶來的社會衝擊，南韓總統李在明在會談中提出，需探討設立基本工資保障制度，以應對 AI 可能引發的失業問題。雙方也承諾在 AI 安全領域展開合作，將由 Google 與南韓 AI 安全研究所 (AISI) 共同研究相關規範。