鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-27 16:58

國發會今（27）日發布 115 年 3 月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分，較 2 月修正後的 41 分減少 2 分，燈號持續呈現熱絡的紅燈。值得關注的是，這不僅是景氣分數在連續攀升後，近 10 個月來首度出現下滑，顯示在經歷強勁擴張後，經濟成長力道進入高檔震盪的高原期。國發會指出，儘管分數微調，但受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與高效能運算需求，出口動能依然強勁，內需消費也維持穩定，景氣領先指標更已連續 6 個月上升。

根據國發會最新數據，3 月景氣判斷分數來到 39 分，燈號續亮紅燈，這也是景氣燈號連續第 2 個月維持紅燈水準。不過，相較於 2 月修正後的 41 分，3 月分數回落 2 分，主要受部分構成項目變動影響。儘管如此，目前的判斷分數仍維持在相對高點，顯示台灣經濟景氣依然處於穩健擴張的軌道。

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在構成項目中，3 月燈號變動反映了市場動能的消長。受惠於生成式 AI 應用普及，出口值表現亮眼，由綠燈轉呈紅燈，分數增加 2 分。然而，海關出口值在基期效應影響下，分數較上月有所調整，導致綜合判斷分數出現 10 個月來的首度下滑。此外，工業生產指數、機械及電機設備進口值、批發零售及餐飲業營業額均維持在熱絡區間。

國發會分析，領先指標與同時指標持續上升，顯示景氣擴張動能並未中斷。3 月領先指標報 105.15，月增 1.21%，已連續 6 個月走揚；同時指標報 106.88，月增 1.55%，反映目前整體經濟環境依然熱絡。特別是半導體產業優勢持續發揮，帶動資通訊產品出口維持高點，成為撐起景氣紅燈的核心支柱。

展望未來，國發會表示，隨各國通膨壓力逐漸緩解，全球貿易展望可望改善。台灣身為全球 AI 供應鏈中心，受惠於半導體先進製程需求及下游伺服器拉貨動能，出口成長趨勢看好。