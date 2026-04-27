鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-27 19:02

75 萬股東注意！凱基金控 (2883-TW) 董事會今 (27) 日通過 2025 年股利分派案，每股普通股配發現金股利 1 元，每股乙種特別股配發現金股利 0.355 元；每股現金股利較去年度的 0.85 元成長 18%，並達到歷年最高的配發金額。普通股現金股息配發率為 57%，為近 5 年來最高。以今日收盤價 20.5 元計算，現金股息殖利率達 4.9%。

75萬股東注意！凱基金擬配現金股利1元 現金殖利率近5%。(圖/凱基金提供)

凱基金控 2025 全年稅後純益達新台幣 300 億元，每股純益 (EPS)1.74 元；在排除提列外匯價格變動準備金 59 億元與歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高。

‌



凱基金控表示，本次股利配發是以 2025 年度獲利表現穩健且具延續性為基礎，在兼顧財務穩健、資本配置與長期成長需求下，積極回應股東對公司經營品質與股東報酬的長期信心與期待，也充分展現經營團隊與股東共享營運成果的理念。

凱基金控在 2026 年的獲利動能維持強勁的表現，第一季稅後純益 116.9 億元，每股獲利 0.69 元。若加計 FVOCI 股票處分利益，調整後的第一季累計獲利為 262.05 億元，換算為每股獲利 1.55 元，持續創下歷史同期新高，年成長率逾 200%；FVOCI 股票處分損益雖不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘；同時，凱基銀行與凱基證券兩家子公司今年第一季累計稅後獲利達 80.05 億元，較去年同期成長 126%，持續厚實金控獲利及配發股息的基礎。