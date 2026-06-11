鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-12 00:13

櫃買中心今（11）日公告最新上櫃公司營收表現，全體上櫃公司 115 年 5 月份單月營收與累計營收皆呈現穩健成長趨勢。其中 5 月單月總營收達 3271 億元，較 114 年同期大幅成長 32%；累計前 5 月營收更跨越 1.5 兆元大關，年增 23%，半導體業累計營收更達 3747 億元，年增 50%，顯示上櫃公司在 AI 應用的強力拉動下，基本面維持強勁擴張動能。

根據櫃買中心統計，全體 888 家上櫃公司已全數完成 115 年 5 月營收申報。5 月單月營收總計 3271 億元，年增 797 億元，成長幅度達 32%，其中營收成長公司高達 607 家。累計前 5 月全體上櫃公司營收總計 1 兆 5012 億元，較 114 年同期增加 2769 億元，成長 23%，累計營收成長公司則有 585 家。

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在產業表現方面，不論是單月或累計營收，主要成長領頭羊皆集中在半導體業、電腦及週邊設備業與其他電子業。這三大產業主要受惠於 AI 應用鋪天蓋地發展，帶動記憶體市場需求顯著增長，同時 AI 伺服器散熱、半導體廠擴廠、資料中心建置需求大爆發，加上貴金屬價格上漲，為相關供應鏈挹注強大成長動能。

其中，半導體業 5 月單月營收達 874 億元，年增高達 69%，累計營收更達 3747 億元，年增 50%，表現最為突出。電腦及週邊設備業 5 月單月營收 331 億元，年增 37%，累計營收 1523 億元，年增 32%。其他電子業 5 月營收 251 億元，年增 44%，累計營收 1130 億元，年增 37%。