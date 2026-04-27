鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-27 14:23

台積電今 (27) 日衝上 2330 元創高，領軍大盤飛躍 4 萬點，最高漲至 40194.92 點，不過今天上市櫃個股超過 1300 家下跌，顯然成為台積電一個人的武林，尾盤爆出 600 億元摜壓指數，終場漲幅收斂，漲 684.23 點或 1.76%，收 39616.63 點，仍創下歷史收盤新高，成交量 1.18 兆元，日 K 線雖收黑，但留下多達 617.84 點的多方缺口。

〈台股盤後〉台積電擎天保駕4萬點 尾盤遭摜仍漲684點 留617點多方缺口。(圖：shutterstock)

金管會放寬國內基金及主動式 ETF 投資的單一個股上限，被稱為是「台積電條款」，激勵台積電 (2330-TW) 今天衝上 2330 元創歷史新天價，不過尾盤出現 8512 張賣單摜壓股價 30 元，終場漲 80 元或 3.66%，收 2265 元。

‌

