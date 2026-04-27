鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電今 (27) 日衝上 2330 元創高，領軍大盤飛躍 4 萬點，最高漲至 40194.92 點，不過今天上市櫃個股超過 1300 家下跌，顯然成為台積電一個人的武林，尾盤爆出 600 億元摜壓指數，終場漲幅收斂，漲 684.23 點或 1.76%，收 39616.63 點，仍創下歷史收盤新高，成交量 1.18 兆元，日 K 線雖收黑，但留下多達 617.84 點的多方缺口。
金管會放寬國內基金及主動式 ETF 投資的單一個股上限，被稱為是「台積電條款」，激勵台積電 (2330-TW) 今天衝上 2330 元創歷史新天價，不過尾盤出現 8512 張賣單摜壓股價 30 元，終場漲 80 元或 3.66%，收 2265 元。
今天電子權值股漲跌互現，鴻海 (2382-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.77%，聯發科 (2454-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW) 跌逾 2%，日月光 (3711-TW) 小跌 0.1%。
記憶體類股今天漲勢凌厲，多檔亮紅燈，南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW)、廣穎 (4973-TW)、宜鼎 (5289-TW)、十銓 (4967-TW) 皆強攻漲停，華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW)、晶豪科 (3006-TW) 漲逾半根停板。
不過今天中小型股反向下跌，CPO 族群表現最為慘烈，全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW)、IET-KY(4971-TW)、波若威 (3163-TW)、聯亞 (3081-TW)、上銓 (3363-TW) 皆臉綠跌停，華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW) 跌逾半根停板。
另外，千金股也降溫、獲利了結，今天漲跌互現，雖股王信驊 (5274-TW) 早盤一度衝上 17295 元，續創台股股價新高紀錄，終場卻翻黑跌 2.26%；股后穎崴 (6515-TW) 退出萬金股，千金股家數僅有 45 家。