鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 05:10

全球金融市場本周將迎來 7 家主要央行的利率會議，此時世界經濟正籠罩在高度的不確定性之中。

受中東衝突影響，荷姆茲海峽的航運活動幾乎中斷，導致國際原油運輸嚴重受阻，油價持續在高位震盪，自今年初以來已漲逾六成。

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國際能源總署 (IEA) 最新報告將 2026 年全球石油供應成長預期大幅下調至每日僅 110 萬桶，遠低於先前預期的 240 萬桶，並強調所有新增供應將僅來自 OPEC + 以外的國家，這凸顯全球備用產能已接近枯竭。

同時，全球 3 月石油供應料將驟減 800 萬桶，降至每日 9880 萬桶，創 2022 年初以來的新低。

此波能源危機正將各國央行推向「停滯性通膨式」供應衝擊的夾縫中。一方面，能源價格飛漲推升整體通膨水平，另一方面抑制消費與投資，拖累經濟成長。市場關注的焦點逐漸從利率調整本身，轉向央行對當前情勢的解讀與溝通策略，尤其是如何判斷通膨的持續性、潛在的成長下行風險，以及未來貨幣政策的操作空間。

IEA 指出，荷姆茲海峽每日約有 2000 萬桶原油及大量液化天然氣 (LNG) 運輸受阻，波灣主要產油國產量減少至少千萬桶，儲油設施容量接近飽和。除非航運迅速恢復，否則供應缺口可能會繼續擴大。

根據估算，油價每上漲 5%，將推高全球通膨率約 0.1 個百分點，而當前漲幅已超過 50%，意味著整體通膨率恐因此上升近 1 個百分點。

此外，能源價格上漲效應正透過運輸、農業、航空等多個產業擴散，進一步推高食品及生活必需品價格。

IMF 總裁喬治艾娃也示警稱，若油價持續上漲 10% 達一年之久，將推高全球通膨 40 個基點。這種衝擊不僅限於能源領域，也蔓延至化工、製造業與農業等廣泛產業。尤其值得注意的是，亞洲許多製造業高度依賴來自中東的石化原料，而當前庫存水準偏低，若供應持續中斷，恐將觸發更廣泛的供應鏈危機。

在此背景下，央行陷入兩難，若採取緊縮措施，恐加重經濟放緩壓力；寬鬆則可能助長通膨預期失控。

儘管多數央行料將維持現有利率不變，但各自的政策立場正悄悄發生變化。澳洲央行 (RBA) 被認為是最有可能率先行動的機構，西太平洋銀行、國民銀行與聯邦銀行都預測，RBA 將在本周升息 1 碼。

近期官員多次警示通膨風險回升，油價飆漲帶來的運輸與燃料成本壓力，正威脅先前通膨回落的趨勢。由於澳洲經濟對大宗商品價格高度敏感，央行傾向採取預防性舉措，以防通膨預期再度脫錨。

相較之下，Fed 與加拿大央行料將按兵不動。自 2025 年來後者已經四度降息，累計下調 4 碼至 2.25%，接近政策中性區間的下限，因此當前更傾向於觀望，以評估能源與地緣政治因素對經濟的綜合影響。

Fed 雖也維持利率不變，但市場對其降息預期已明顯延後。高盛最新預測顯示可能要到 9 月和 12 月才會分別降息 25 個基點，而非原先預估的 6 月啟動。

儘管美國 2 月非農就業數據疲軟，引發對勞動市場降溫的擔憂，但能源價格上漲再次抬升通膨風險，令 Fed 短期內難以放鬆銀根。

至於日本央行 (BOJ)、瑞士國家銀行(SNB)、英國央行(BoE) 及歐洲央行(ECB)，預計也將維持現有政策不變。BOJ 料將維持 0.75% 的基準利率，不過部分分析師認為今年中可能上調至 1%。瑞士央行預計維持零利率不變，瑞郎升值在一定程度上緩解進口通膨壓力。BoE 降息預期已延後至 4 月甚至 6 月，而 ECB 原本溫和降息的市場共識正在動搖，德國公債殖利率攀升至多年高點，暗示緊縮預期升溫。

值得注意的是，相較於利率決議本身，央行溝通基調對市場的影響更為深遠。官員們對通膨風險、成長壓力與能源衝擊持續性的表述，將直接左右投資人對未來利率路徑的判斷。

目前，市場已逐步計入更偏鷹派的貨幣政策前景，但若央行強調其有能力「看穿」暫時性供應衝擊，並更加關注增長下行風險，則可能重新點燃降息預期。

反之，若強化對通膨的擔憂，則將鞏固緊縮預期。投資人應密切注意本周各央行的聲明與記者會，任何措辭變化都可能引發資產價格的劇烈波動。