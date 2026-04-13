鉅亨網新聞中心 2026-04-13 11:20

東南亞地區規模最盛大的汽車盛會「曼谷國際車展」圓滿落幕，根據最新統計數據，展覽期間汽車總預訂量達到 13 萬 2951 輛，較去年同期大幅增長 72%。中國新能源汽車龍頭比亞迪 (002594-CN) 表現極為亮眼，成功蟬聯預訂量冠軍寶座，而傳統燃油車巨頭豐田則位居第二。

豐田走下神壇？曼谷車展預訂量 比亞迪奪冠。(圖:shutterstock)

本次車展於 3 月 25 日至 4 月 5 日舉行，吸引了來自日本、中國、韓國、歐洲及美國等約 40 個汽車品牌參與，總參觀人數高達 179 萬人次。

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隨著中東局勢動盪導致國際燃油價格持續走高，消費者對環保且具成本效益的純電動車（EV）展現出前所未有的關注，這也直接反映在各大品牌的預訂表現上。

主辦單位數據顯示，預訂量前 10 名的品牌中，中國品牌佔據了 8 個席位，顯示出中國汽車工業在泰國市場的強勁競爭力。其中，首位的比亞迪預訂量高達 1 萬 7354 輛，不僅連續兩年奪冠，更是自 2025 年以來首次確立了領先豐田的優勢。排名第二的豐田預訂量為 1 萬 5750 輛，本田則以 5907 輛位居第十。

泰國作為東南亞重要的汽車製造基地，政府正積極推動能源轉型，並設立了明確的產業目標，期許在 2030 年將純電動車佔新車總產量的比例提升至 30%。