鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 17:30

這家深圳企業背後的造富神話令人驚嘆，市值較 A 輪估值翻 500 餘倍。在這場資本盛宴中，最大股東騰訊控股 (00700-HK) 無疑是最大贏家，一筆投資便締造逾 50 億人民幣的浮盈，知名私募股權機構 KKR 同樣收穫頗豐，回報超過 40 億人民幣，而其他早期入局的投資方，帳面回報動輒超過百倍，創造近年來罕見的投資奇蹟。

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這一切輝煌要追溯到十年前。2016 年 4 月，行事低調的劉呈喜在深圳南山正式創立迅策科技，但他並未在公司擔任任何職務，而是將公司全權交給其子劉志堅打理。

現年 46 歲的劉志堅畢業於清華大學電子科學與技術專業，後赴香港科技大學攻讀碩士學位，曾任職於蘇格蘭皇家銀行及國開國際投資股份有限公司。他邀請清華校友耿大為加盟出任總經理，自己出任董事會主席兼執行長，帶領迅策科技開啟長達十年的創業征程。

公司創立之初從資產管理產業起步，陸續推出即時數據分析解決方案 XOne、即時數據基礎設施解決方案 Done 及 VOne 等核心產品。

根據迅策科技招股書，以 2024 年收入計，迅策科技在中國資產管理產業的即時數據基礎設施及分析市場中排名首位。

隨著 AI 浪潮席捲全球，迅策科技敏銳地向 AI Agent 服務商轉型，並創新地採用 Token 付費模式，建構了按模型推理消耗 Token 數量計費的定價體系，從而成為港交所獨特的「Token 第一股」。

然而，迅策科技 IPO 之路並非一帆風順，該公司在 2024 年曾兩度向港交所遞表均告失效，直到去年 12 月第三次衝刺 IPO 才成功登陸港股，但開局並不美妙。

在上市前一日的暗盤交易中，迅策科技股價較 48 港元的發行價一度大跌超 35%，上市首日收盤僅微漲 1.04%，市值定格在 156 億港元，此後股價長期在 60 港元上下徘徊，市場質疑聲不絕於耳。

轉機出現在不久後，隨著大洋彼岸 OpenClaw 的橫空出世點燃 AI 狂歡，迅策科技與 MiniMax、智譜被市場並稱為「龍蝦三兄弟」，憑藉 OpenClaw 概念股價一飛沖天。

迅策科技今年 3 月市值站上 500 億港元，隨後一舉突破 1100 億港元。截至上周五 (24 日)，該公司市值穩居 1000 億港元上下，上演了一場驚心動魄的市值逆襲。

回顧迅策科技的融資歷程，堪稱一級市場的經典教科書。2017 年 7 月，該公司完成 7600 萬元 A 輪融資，投前估值僅 1.5 億元，投資方包括雲鋒基金、創新工場等。隨後公司一路高歌猛進，在 2019 年至 2023 年間相繼完成了 A + 輪至交叉輪的多輪融資，投資者陣容豪華，囊括高盛、騰訊、KKR、洪泰基金等巨頭。

到 IPO 前，迅策科技估值已達 62.2 億元，較 A 輪投前估值上漲逾 530 倍。

在這段長達近十年的陪跑中，雖然創新工場等機構在 IPO 前已退出，但留下的投資者等到時間的禮物。除創辦人劉呈喜控制近 250 億港元市值外，騰訊作為最大機構股東持股 7.02%，KKR 緊追在後，早期進入的雲鋒基金與深圳賽達仁，投資報酬率分別達到約 100 倍與 120 倍。

迅策科技的暴漲，正是當下「Token 經濟學」最生動的寫照。作為模型處理資訊的最小基礎單元，Token 的消耗量直接代表 AI 的使用頻率與商業化程度。

根據中國國家數據局數據，到今年 3 月，中國日均 Token 調用量突破 140 兆，比 2024 年初增長 1400 倍。

若說工業時代的硬通貨是電量，網路時代是流量，那麼 AI 時代的硬通貨就是 Token。