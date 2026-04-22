鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 18:53

國泰建設 (2501-TW) 今 (22) 日發布 2026 年第一季國泰房地產指數顯示，相較上一季與去年同價穩量縮。本季與上季比較成交價維持穩定，開價小幅上漲、議價率大幅擴大；推案量與成交量均大幅減少、銷售率小幅減少。今年首季全台房市表現偏弱，去化遲緩，未來量能能否回穩是第二季房市觀察重點。

國泰房地產指數調查顯示，從全台表現來看，2026 年第一季新推個案數共 132 件，推案戶數計有 9714 戶，較上季及去年同季均下降。總推案金額為 2348 億元，較上季及去年同季均下降。

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同時，2026 年第一季可能成交價為每坪 58 萬元，季減 0.14%，價格維持穩定；議價率 8.31%，較上季大幅增加 1.54 個百分點，反映買方議價空間擴大；30 天銷售率為 5.01%，季減 1.37 個百分點；成交量指數 16.95，季減 55.65%，量能大幅下滑。

而在 2026 年第一季可能成交價持穩，新北市上漲 8.47% 較多，而首季全台開價相較上一季小幅上漲，其中新北市上漲 10.31% 最多。調查也顯示，首季全台議價率相較上一季大幅擴大，其中以台中市議價率水準值 10.72% 相對較高。

同時，2026 年首季推案量能大減聲中，以台南季減 6 成多較多 。

國泰房地產指數指出，2026 年以來受惠 AI 等新興科技應用商機持續熱絡，台灣央行上調 2026 年經濟成長率預測值至 7.28%；另為審慎因應中東地緣政治緊張、美國經貿政策變化等全球經濟金融前景的不確定性，維持政策利率不變；針對房市，為回應民眾自住及換屋之需求，自 3 月 20 日起將全國自然人第 2 戶購屋貸款成數上限由 5 成調升為 6 成，政策方向由總量控管轉為精準監管，政策效果待觀察。

國泰房地產指數指出，進一步從四季移動趨勢觀察，各地區本波成交價均大幅超越 2013 年至 2015 年波段高點，價格普遍維持高檔；成交量近一年半急速量縮，新竹縣市、台中市及高雄市量縮幅度更已跌破前波 2016 年谷底。綜觀 2025 第四季房市回彈，而首季逢傳統年節淡季，房市呈現量縮、價高局面，成交量為 26 年來次低，量能探底。成交價雖持穩，然議價率上升，市場觀望氛圍仍濃厚，去化動能遲緩。綜合本季，相較上一季及去年同季，皆為價穩量縮。