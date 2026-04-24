鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-24 10:11

全台房市買氣持續低迷。根據市調機構最新統計，七都成屋待售量已突破 10 萬戶大關，又以台中超過 3 萬戶的待售量居七都之冠，成為賣壓最沈重的區域；其中三大屯區更全數進榜，尤其北屯待售量逾 7000 戶最高。

市調顯示，儘管央行上月放寬第二屋貸款成數至 6 成，為房市增加信心，但在買氣回溫前，實際成效仍有待觀察。

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591 房屋交易網分析，市場待售量居高不下的原因，過去房市熱絡、建商密集推案，隨著交屋潮到來，逐漸形成市場難以消化的庫存，第二則是信用管制與房貸緊縮墊高購屋門檻，影響市場流動性更重挫高價住宅市場買氣，最後則是買賣雙方對價格的認知拉鋸，房市盤整下，買方期待價格回檔；但賣方讓利意願卻不高，導致成交周期拉長，進一步推升整體賣壓。

據統計數據，七都賣壓冠軍由台中北屯以 7278 戶待售量奪得，西屯則以 5105 戶緊追在後。北屯因重劃區眾多，過去幾年的推案挹注大量供給，尤其捷運機廠特區、廍子重劃區等地段，因生活機能仍處發展階段，供給遠超剛需消化速度，導致庫存水位堆高。而西屯雖具備蛋黃區優勢，但受限高價住宅限貸影響，區內豪宅交易動能疲軟，也進一步推升區域賣壓。

排名第三、四名的桃園中壢與桃園區，待售量皆突破 4000 戶。桃園長期受惠於雙北外溢人口紅利與交通題材，吸引建商大量推案，帶動區域供給持續攀升。其中，中壢賣壓主要集中在青埔高鐵特區，待售量逾千戶；桃園區則分布於藝文、小檜溪與中路等重劃區，庫存同樣處於高水位。