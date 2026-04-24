〈報稅看這裡〉單身戶長看過來 5月報稅房貸利息可抵最高30萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-24 15:40

依內政部統計，全台未婚戶長逾 170 萬人，5 月報稅季即將到來，對於獨自打拚的單身「房貸族」而言，如何精打細算省下稅金是年度大事。房仲業者提醒，若善用「自用住宅購屋借款利息」列舉扣除額，每年最高可享有 30 萬元的所得額減免，是減輕稅務負擔的一大優惠。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏。(圖：永慶提供)

現行所得稅法規定，年度所得申報可在「標準扣除額」與「列舉扣除額」中擇優使用，應該怎麼選？永慶房屋契約部資深經理陳俊宏說，2026 年報稅的標準扣除額已調升為單身者 13.6 萬元、夫妻 27.2 萬元；由於列舉扣除額包含捐贈、人身保險、醫藥費、自用住宅購屋借款利息或災害損失等項目總和，對於單身房貸族來說，只要當年房貸利息支出扣除當年儲蓄利息所得，與其他列舉項目加總超過 13.6 萬元，選擇列舉扣除就會比標準扣除更划算。

‌



專家指出，「自用住宅購屋借款利息」最高可扣除 30 萬元所得減免，計算方式為「當年度房貸利息支出－當年度儲蓄利息所得」。以新青安貸款 1000 萬元、補貼後利率 1.775%、30 年無寬限期試算，第一年還款利息約 17.5 萬元至 18 萬元，金額已高於單身者的標準扣除額。若無其他儲蓄利息所得，且假設適用所得稅率為 5%，就能比標準扣除省下逾 2000 元稅金。

永慶房屋指出，不過想申請「自用住宅購屋借款利息」還要滿足包括這些條件，就是，需設籍並自住：房屋需登記在本人、配偶或受扶養親屬名下，以及登記戶籍；同時房屋用途須為住家用，不能出租、供營業或執行業務使用。其次，限金融機構貸款，必須是向銀行、信用合作社等金融機構申貸的「購置自用住宅」利息才可扣除。若是私人間借貸（如向親友借錢）產生的利息無法扣除。

同時，條件之三爲一戶一棟為限，每一申報戶僅能申報一棟房產，且扣除上限為 30 萬元。如果夫妻各有一間房，只能挑利息較高的那一間來報；且要利息加上其他支出超過 26.2 萬才划算。