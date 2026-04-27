鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-27 10:35

藥華藥 (6446-TW) 說明與 APO 仲裁案最新進度，德國法蘭克福高等法院日前就公司提出撤銷國際商會 (ICC) 仲裁庭於 2025 年 2 月 17 日作成之「部分仲裁判斷」聲請，裁定予以駁回，雖藥華藥將上訴，且強調營運與財務不受影響，但今 (27) 日股價走跌，失守 600 元關卡。

藥華藥強調，德國高等法院此次裁定中亦確認 Ropeg 係由執行長林國鐘所發明，本案不影響 Ropeg 的銷售、全球商業合作及各地拓展計劃。

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藥華藥表示，經營團隊與全體員工始終秉持專業與誠信原則推動產品開發及供應，絕無蓄意延遲藥證申請或供貨情事。

藥華藥提到，反而是 AOP 自 2009 年自藥華藥取得授權，應負責於歐洲、獨立國家國協 (CIS) 及中東等地區，就 Ropeg 於骨髓增生性腫瘤 (MPN) 領域 3 項適應症，包括真性紅血球增多症 (PV)、原發性血小板過多症 (ET) 及原發性骨髓纖維化 (PMF) 進行臨床開發與商業化推廣，並依約支付簽約金、里程碑金及銷售權利金；然截至目前為止依合約應付卻未付的累計權利金已相當可觀。公司將持續透過法律途徑，全力爭取應有權益。

藥華藥說明，此次撤仲主要範圍，包含仲裁庭認定公司對 AOP 歐洲藥證及供貨遲延 9.5 個月的責任，但該部分業已於第一次仲裁時由德國聯邦最高法院撤銷。本次裁定僅涉及「部分仲裁判斷」的撤銷程序，並非最終判決，對公司財務及業務營運並無影響。

藥華藥進一步指出，雙方第一次仲裁案也曾歷經多次司法審理，最終由德國聯邦最高法院撤銷原不利裁定，包括本次舊案重提的「9.5 個月遲延」部分均被撤銷，公司免除約 1.42 億歐元賠償責任。公司也將持續捍衛公司與全體股東權益。