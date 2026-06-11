鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-11 08:59

藥華藥 (6446-TW) 宣布，旗下新藥 Ropeg 用於早前期原發性骨髓纖維化 (PMF)，或低至中風險 1 級的明顯 PMF 的全球臨床三期試驗 (HOPE-PMF) 已收案完成，預計 2027 年完成 HOPE-PMF 試驗，2028 年中申請藥證，進一步擴大骨髓增生腫瘤 MPN 版圖。

藥華藥指出，原發性骨髓纖維化 (PMF) 為骨纖維化 (MF) 的一種，與 PV(紅血球增多症)、ET(原發性血小板過多症) 同屬 MPN，多數早前期的 PMF 患者會進展為高風險，或惡化為血癌。

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藥華藥說明，HOPE-PMF 是 1 項隨機分配、雙盲、安慰劑對照的多國多中心臨床三期試驗，評估 Ropeg 在早前期 PMF 或低至中度風險 1 級的明顯 PMF 成人患者的療效及安全性。

至於市場現況，根據 Orphanet 資料，全球每 10 萬人約有 1 到 9 名 PMF 患者，目前低風險 PMF 沒有正式核准的用藥，治療選項有限，多以病情監測與觀察性追蹤為主。臨床上常以仿單外使用 hydroxyurea(HU) 及長效干擾素作為治療選項。因此藥華藥認為，市場存在高度迫切的醫療需求。

藥華藥積極拓展 Ropeg 在 MPN 領域的布局，搶攻高價值的藍海市場。隨著 Ropeg 於骨髓纖維化適應症開發持續推進，Ropeg 有望成為同時涵蓋 PV、ET 與 PMF 三大 MPN 適應症的長效干擾素療法。