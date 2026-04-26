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1. 台股上周技術面過熱卻是看回不回，儘管周四一度坐上雲霄飛車，高低點價差超過 1700 點，但在護國神山台積電 (2330-TW) 的坐陣下，一周來仍飆漲 2128 點，上周五 (24 日) 台積電 ADR 大漲逾 5%，台指期夜盤先行指路，大漲 544 點，收在 39766 點。台股交易員認為，4 萬點大關在望，依過往經驗法則可能近關情怯，然而，這次台積電的多頭攻勢幾乎是看不到極限，有望一舉立下 4 萬點里程碑，惟中小個股的震盪幅度同時加大。
2. 業界近日傳出，目前 IDM 大廠部分產品交期已達 30 周，且進入下半年後，由於各地成熟製程產能紛紛滿載，產能緊張狀況恐只增不減，功率元件恐重演疫情期間缺貨盛況，並預期以 MOSFET 最先反映，也成為下一階段 AI 缺貨概念股。業界看好，台廠包括強化強茂 (2481-TW)、德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、大中 (6435-TW)、廣閎科 (6693-TW)、富鼎 (8261-TW)，以及導線架廠長科 *(6548-TW)、界霖 (5285-TW) 等，都將大啖 AI 帶來的外溢效應以及功率元件升級商機。
3. 上海航交所 24 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 2 跌，續跌 11.28 點至 1875.26 點，跌幅 0.59%，反映中東戰事各種不確定因素高，市場觀望氣氛濃，不過，長榮 (2603-TW) 今日透露，近期有航商喊美西線每櫃加價 2000 美元，反映貨主提早下單，旺季有望提早到來。
4. 嘉泥 (1103-TW) 公告，最近 1 年斥資 5.87 億元，加碼台泥 (1101-TW)2.26 萬張，每股均價約 25.97 元，累計持股張數來到 38.3 萬張，持股比重提升至 5.09%，緊追辜仲諒持股 5.26%。嘉泥表示，增加持股為策略性投資。
5. 廣達 (2382-TW) 25 日於桃園龜山總部舉辦家庭日，董事長林百里致詞時指出，廣達現在正是健壯的時候，雖然今天有很多不確定性，相信今年營運一定能突破困難，勇往直前。
6. 鴻海 (2317-TW) 24 日宣布，與日本三菱電機株式會社簽署備忘錄 (MOU) 雙方將就汽車設備事業聯合營運方案，包括三菱電機移動公司 50% 股權轉移予鴻海在內，進行可行性評估。
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