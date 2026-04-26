4/27 台股盤前要聞

1. 台股上周技術面過熱卻是看回不回，儘管周四一度坐上雲霄飛車，高低點價差超過 1700 點，但在護國神山台積電 (2330-TW) 的坐陣下，一周來仍飆漲 2128 點，上周五 (24 日) 台積電 ADR 大漲逾 5%，台指期夜盤先行指路，大漲 544 點，收在 39766 點。台股交易員認為，4 萬點大關在望，依過往經驗法則可能近關情怯，然而，這次台積電的多頭攻勢幾乎是看不到極限，有望一舉立下 4 萬點里程碑，惟中小個股的震盪幅度同時加大。