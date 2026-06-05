受惠美國藥價折扣優惠認列調整金額 藥華藥5月營收24億元續創高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收 24.6 億元，年月雙成長，單月營收續創歷史新高紀錄。藥華藥指出，由於 3 月獲美國醫療保險與醫療補助服務中心 (CMS) 改列為「特定小型製造商」，受惠藥價折扣優惠，5 月認列部分調整金額，推升營收表現。
藥華藥 5 月營收 24.6 億元，月增 19.1%，年增 1.09 倍，單月營收續創新高；累計今年前 5 月營收 96.44 億元，年增 70.31%。
藥華藥指出，公司在今年 3 月接獲美國 CMS 通知，將其狀態由「特定製造商」改為「特定小型製造商」，並追溯自 2025 年 1 月 1 日生效。受惠該資格所適用的美國藥價折扣優惠，於 5 月營收中認列部分調整金額。
不過藥華藥也提到，旗下核心產品 Ropeg 全球需求維持強勁，若排除營收認列部分調整金額因素，5 月營收仍較 4 月成長，顯示 Ropeg 銷售規模持續放大。
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