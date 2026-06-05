受惠美國藥價折扣優惠認列調整金額 藥華藥5月營收24億元續創高

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藥華藥指出，公司在今年 3 月接獲美國 CMS 通知，將其狀態由「特定製造商」改為「特定小型製造商」，並追溯自 2025 年 1 月 1 日生效。受惠該資格所適用的美國藥價折扣優惠，於 5 月營收中認列部分調整金額。