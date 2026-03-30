鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-30 18:33

藥華藥 (6446-TW) 今年 2 月決議於美國波多黎各投資設立子公司與製造廠，今 (30) 日宣布正式進軍波多黎各，並舉行新廠簽約典禮，全方位啟動建置波多黎各新廠，目標 2027 年取證投產，朝「台美雙生產基地」戰略推進。

藥華藥美國波多黎各新廠投資案簽約，目標2027年取證投產。(圖：藥華藥提供)

藥華藥指出，目前除完成廠房投資，也提前啟動整體建置布局，以台中廠通過美國 FDA GMP 查核的經驗及廠房設計為基礎，導入「copy exact」建廠模式，複製台中廠成熟製程與品質系統，使新廠得以快速銜接量產，並兼顧效率、品質與法規一致性。

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藥華藥進一步表示，波多黎各建廠案將沿用台中廠建置模式，由同一個擁有近 40 年經驗的國際級製藥工程設計團隊進行設計，該團隊擁有深厚 GMP 與跨國法規實務經驗，並有許多國際知名大藥廠設計實績。此外，也於農曆年前來台進行設計討論，並紀錄台中廠運作細節，以利後續技術轉移作業。