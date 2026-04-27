台積電一個人的武林？續創高貢獻逾千漲點 超過1700檔個股卻走跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-27 10:02

台股今 (27) 日早盤再度飆漲逾 1200 點，直接飛越 4 萬點大關，主要功臣就是護國神山台積電 (2330-TW)，續飆漲超過 6%，最高來到 2330 元，貢獻漲點達 1070 點，集中市場預估成交量擴大至 1.42 兆元，不過，母雞帶小雞的行情落空，合計上市櫃個股超過 1750 檔下跌。

上市櫃個股盤中超過1750檔下跌。(鉅亨網資料照)

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元大投顧分析，在台積電強勢帶領之下，台股續創新高，不過，日前爆天量當日的指數上下波動達 1757 點，大盤籌碼似乎已呈現不穩定現象，台積電股價始終牽一髮而動全身，外資進出攸關強弱，可同時參考 ADR 動向。