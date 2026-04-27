台積電一個人的武林？續創高貢獻逾千漲點 超過1700檔個股卻走跌
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股今 (27) 日早盤再度飆漲逾 1200 點，直接飛越 4 萬點大關，主要功臣就是護國神山台積電 (2330-TW)，續飆漲超過 6%，最高來到 2330 元，貢獻漲點達 1070 點，集中市場預估成交量擴大至 1.42 兆元，不過，母雞帶小雞的行情落空，合計上市櫃個股超過 1750 檔下跌。
法人也提醒，多檔日前的熱門題材股亮跌停燈，如印能科技 (7734-TW)、均華 (6640-TW)、波若威 (3163-TW)、IET-KY(4971-TW)、尖點 (8021-TW)、汎銓 (6830-TW) 等，顯示台股創高後的籌碼，趨於凌亂，獲利了結賣壓不小。
元大投顧分析，在台積電強勢帶領之下，台股續創新高，不過，日前爆天量當日的指數上下波動達 1757 點，大盤籌碼似乎已呈現不穩定現象，台積電股價始終牽一髮而動全身，外資進出攸關強弱，可同時參考 ADR 動向。
國泰證期研究部則指出，台積電明確表態 2029 年前不導入 High‐NA EUV，反映其以製程整合與成本效率優先於設備軍備競賽，現階段以 0.33 NAEUV 結合先進封裝已足以支撐 AI/HPC 需求，並避免高昂折舊侵蝕毛利，維持長期競爭優勢與獲利能見度。
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