鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-26 11:20

台股上周技術面過熱卻是看回不回，儘管周四一度坐上雲霄飛車，高低點價差超過 1700 點，但在護國神山台積電 (2330-TW) 的坐陣下，一周來仍飆漲 2128 點，上周五 (24 日) 台指期夜盤先行指路，大漲 544 點，收在 39766 點。台股交易員認為，4 萬點大關在望，依過往經驗法則可能近關情怯，然而，這次台積電的多頭攻勢幾乎是看不到極限，有望一舉立下 4 萬點里程碑，惟中小個股的震盪幅度同時加大。

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因此，一周來外資在集中市場仍買超台股 1173 億元，呈現連 3 周買超，投信也是僅賣超一周後再度轉買，自 2 月以來除了前一周，可謂周周買超。

台股交易員認為，的確目前沒有太大的利空籠罩，即便是中東戰事利空也已見鈍化，在台積電沒有極限的態度下，未來一周台股很有可能直接破 4 萬點義無反顧。

不過，台股交易員提醒，居高思危的壓力並非沒有，中小個股的震盪幅度同時加大，就看母雞帶小雞的行情是否再次發酵。

永豐投顧指出，外資持續加碼，內資受主動式 ETF 持續加碼買入，融資融券同步增加，多頭氣勢充足。

若從技術面觀察，加權指數在周五成功收復上影線站上歷史新高後，周一先觀察是否可以站穩 38900 點，若能成功站穩，上攻空間打開。