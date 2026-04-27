鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-27 12:11

金管會日前宣布放寬國內基金及主動式 ETF 投資單一個股的上限，由原先淨資產價值的 10%，調高至 25%，被稱為是「台積電條款」，加上美股續強，雙雙推升台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (27) 日再度攻高，盤中大漲超過 6%、首度攻上 2,330 元，再度締造新天價，市值也刷新紀錄、達 60.4 兆元。

台積電今日股價與股號連動下，獨家貢獻漲點超過 1100 點，佔台股權重也持續攀升，達到 44.8%，接近 45%，儘管台積電表現強勢，但若扣除台積電貢獻，台股甚至一度翻黑，多在平盤附近遊走，從漲跌家數來看，下跌家數超過 1400 家，上漲僅不到 400 家，凸顯台積電的吸金效應驚人。

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台積電今天股價並刷新自己的歷史五大紀錄：首度超越自家股號價 2330 元、創下新天價 2340 元、最大漲點 145 元、市值首度站上 60 兆元、獨家貢獻台股史上最大漲逾 1100 點。

金管會先前規定台股基金與主動式 ETF 投資單一個股的上限為基金淨值的 10%，但隨著台積電股價一路扶搖直上，市值不斷飆升，佔基金權重輕易達上限，造成基金經理人即使看好台積電後市，也無法出手加碼，因此隨著金管會放寬條款後，可望吸引部分資金匯集台積電。

台積電目前穩居全球先進製程技術領先業者，不僅 3 奈米、2 奈米需求龐大，更具量產經濟規模，同時持續推進下世代埃米製程，包括 A14、A13 以及 A12，預期 A14 將在 2028 年進入大規模量產，A13 與 A12 則會在 2029 年量產，製程速度大幅超越三星與英特爾。