鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-25 11:28

台灣在先進半導體、資通訊與 AI 全球產業鏈中舉足輕重，營業秘密更是各大企業能立足國際、保持強大競爭力的命脈所在。今年適逢營業秘密法施行滿 30 週年，經濟部智慧局與台灣營業秘密保護促進協會（TTSP）昨（24）日舉辦「智慧的火花：從保護價值到創造價值－營業秘密法 30 週年研討會」，產官學界十多位重量級專家出席，回顧國內外法制與司法實務的演進，更鎖定未來的發展趨勢，為台灣企業端出最完善的保密錦囊，並於博覽會邀請台積電 (2330-TW)(TSM-US） 、日月光投控 (3711-TW) 等 11 家指標性大廠來現身說法。

經濟部政務次長江文若在致詞時提到，面對現今變動劇烈的國際環境，研發人才流動頻繁，網路傳輸快速，要確保產業競爭力，提升營業秘密保護力度，達到供應鏈安全、企業韌性，是政府與企業共同面臨的課題。面對層出不窮的竊密行為，必須透過「法制精進」與「企業協力」雙管齊下，強化與法務部執法單位協力執法與宣導，協助企業完善保密機制，方能遏止不法竊密行為。

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智慧局進一步說明，營業秘密法在 2013 年增訂刑事責任後，保護的力道確實變強了許多。這幾年來，智慧局也積極與以台積電為首的營業秘密保護促進協會合作，跑遍台灣北中南各個產業聚落，透過一場又一場的座談會把保密策略傳授給業界，收穫不少好評。

研討會還同步舉辦了「營業秘密智慧管理博覽會」，大方邀請台積電 、日月光投控 (3711-TW) 等 11 家指標性大廠來現身說法，分享他們如何將思維從「被動防禦」轉向「主動增值」，讓中小企業也能有實務典範可以參考跟進。

智慧局對此強調，舉辦這場 30 週年研討會就像是一個重要的里程碑，核心理念就是希望企業能從保護價值跨越到創造價值。透過回顧法律層面、訴訟攻防以及企業第一線的實務經驗，不僅歸納出更完善的保護機制，也超前部署討論 AI 產業如何運用營業秘密來進行創新管理。希望藉由這次交流，全方位提升台灣企業的創新應用實力，讓台灣在國際競爭中繼續坐穩領先位置。