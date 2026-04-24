鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 21:54

58萬股東注意！中信金擬配現金股利2.5元創歷史新高 現金殖利率4.7%。（鉅亨網資料照）

中信金 2025 年稅前盈餘 922.2 億元，稅後純益為 806.2 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 16.88%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.91%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.08 元。

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中信金董事會拍板決議配發每股現金股利 2.5 元，優於去年的 2.3 元，再創歷年新高，股息配發率為 61.27%，近四年以來皆維持 6 成以上，符合市場預期。

中信金表示，後續如因流通在外股數變動，導致普通股股利分配比率改變，將由股東會授權董事會辦理相關變更事宜。本次股利分配案將提交股東常會通過後，由董事會另訂配息基準日與發放日。

中信金預計於 6 月 12 日舉辦股東常會，地點為南港經貿一路的「台北漢來大飯店」，停止股票過戶日是 4 月 14 日，最後買進日為 4 月 9 日，股東也可透過電子投票參與。