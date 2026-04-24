58萬股東注意！中信金擬配現金股利2.5元創歷史新高 現金殖利率4.7%
鉅亨網記者陳于晴 台北
58.2 萬名股東注意！中信金控 (2891-TW) 今(24)日召開董事會，正式決議 2025 年度盈餘分配案。受惠於去年亮眼的獲利表現，董事會通過擬配發每股現金股利 2.5 元，創下歷史新高，預計共將發放約 491.9 億元現金，股息配發率為 61.27%，以今天收盤價 52.9 元計算，現金殖利率仍有 4.73% 水準。
中信金 2025 年稅前盈餘 922.2 億元，稅後純益為 806.2 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 16.88%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.91%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.08 元。
中信金董事會拍板決議配發每股現金股利 2.5 元，優於去年的 2.3 元，再創歷年新高，股息配發率為 61.27%，近四年以來皆維持 6 成以上，符合市場預期。
中信金表示，後續如因流通在外股數變動，導致普通股股利分配比率改變，將由股東會授權董事會辦理相關變更事宜。本次股利分配案將提交股東常會通過後，由董事會另訂配息基準日與發放日。
中信金預計於 6 月 12 日舉辦股東常會，地點為南港經貿一路的「台北漢來大飯店」，停止股票過戶日是 4 月 14 日，最後買進日為 4 月 9 日，股東也可透過電子投票參與。
今年雖無董事改選，但適逢中國信託成立 60 周年，中信金特別邀請台灣知名藝術品牌「琉璃工房」設計，大手筆贈送牡丹花開碗盤組，感謝股東長期對中國信託的支持。
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