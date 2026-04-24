鴻海簽MOU 評估取得三菱電機移動50%股權、汽車設備聯營

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-24 20:01

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日宣布，與日本三菱電機株式會社簽署備忘錄 (MOU) 雙方將就汽車設備事業聯合營運方案，包括三菱電機移動公司 50% 股權轉移予鴻海在內，進行可行性評估。

左起為鴻海集團電動車策略長關潤、三菱電機移動代表取締役社長田中和德。(圖：鴻海提供)

鴻海表示，本案能否正式達成，仍取決於商務條件上，未來雙方能否達成一致，後續相關合作細節，將依雙方進一步協商結果及正式合約簽署為準，並須符合各項法規及主管機關之相關規定。

‌



鴻海集團近年與三菱集團密切合作，去年 5 月初鴻華先進 (2258-TW) 與日本三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 宣布合作，由鴻華先進替三菱開發電動車，並預計今年下半年在澳洲、紐西蘭等大洋洲市場販售。

此外，鴻海今年 1 月初也與三菱 FUSO 卡客車株式會社 (MFTBC) 共同宣布，合資成立新的巴士公司，並將以鴻華先進開發的電動巴士 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，最快 2027 年銷售。