鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-24 13:05

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 3 月營業氣候測驗點調查，製造業較上月減少 0.89 點至 95.95 點，為連 2 跌，且對未來半年樂觀程度略減，營建業下跌 5.26 點至 91.19 點，為連 3 跌，而服務業為 97.50 點，則逆勢較上月增加 3.92 點。

台經院認為，整體而言，在全球面臨成長放緩和通膨升溫的雙重壓力下，經濟前景仍高度取決於中東衝突是否能獲有效緩解。

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台經院調查，製造業認為當 (3) 月景氣「好」比率為 48.3%，較 2 月大增 35.5 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 8.7%，減少 32.1 個百分點。

不過，對未來半年，製造業看好的廠商減少 17.5 個百分點至 24.2%，看壞比率減少 7.1 個百分點至 10.4%，整體業者多抱持審慎持平態度；台經院說明，在成本壓力上升與需求轉弱的雙重影響下，部分終端需求轉趨保守，樂觀程度較前次調查略下降。

服務業方面，近期證券業雖仍受美伊戰事影響，但隨著政治因素促使衝突有望逐步降溫，加上資金回流與企業財報表現支撐，股市可望重啟多頭走勢，有 60% 比例的證券業者對未來半年景氣持樂觀看法。

整體而言，3 月轉壞，未來半年較 3 月看壞的產業主要有汽車製造業、營建業。