鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-26 23:10

三五族群專業磊晶廠全新 (2455-TW) 受惠於全球 AI 資料中心與光通訊產品持續升級，上周雖遭關禁閉，卻在外資連 8 日買超激勵下，周漲 11.43%，周 K 線連收 3 紅。據統計，全新今 (2026) 年股價從年初約 150 元上漲至 346 元，漲幅已超過 1 倍以上。

全新今 (2026) 年因受會更具成長潛力的光電子領域發展，加上全球 AI 資料中心建置熱潮及光通訊技術世代更迭，公司估今年光電產品營收有望衝破 3 成以上。

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全新 3 月營收 3.11 億元，月增 1.14％、年增 16.64％，帶動第 1 季營收 9.59 億元、年增 20.87％。

法人指出，全新今年 800G 接收端產品出貨將倍增，下一代 1.6T 產品已完成驗證並進入量產階段，CW Laser 發射端需求較去年呈現 3 位數成長，看好今年光電子營收可望繳出高雙位數成長，AI 產品營收有望增長。