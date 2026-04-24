鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 11:18

近期台股正 2 ETF 先後傳出啟動拆分作業，如今傳出輪到群益投信發行的群益臺灣加權正 2(00685L-TW)，明 (25) 日起將展開投票作業。00685L 於 2017/3/30 掛牌上市，以追蹤臺指日報酬兩倍指數之績效為目標，提供投資人於不同的市場狀況下，參與臺灣股市作多之需求，使資金使用更具效率，00685L 成立以來累計漲幅高達 2000%。

這檔正2成立以來上漲2000%！00685L要分割了 受益人明起投票開跑。（鉅亨網資料照）

據了解，臺指日報酬兩倍指數是以「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」的單日正向兩倍報酬之績效表現。受惠近年台股多頭趨勢，00685L 也從 10 元發行價，如今股價來到 208.35 元 (2026/4/23)，擬於 2026 年進行 ETF 拆分作業，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

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根據群益投信官網資料，00685L 拆分重要時程分別為，4/25 至 5/12 開放電子投票、5/18 公告決議結果、6/4 公告分割比率與日程、6/30 最後交易日、7/1 至 7/6 停止申贖與交易、7/3 至 7/6 停止過戶、7/7 恢復申贖、交易、借券、過戶。

據了解，分割需要投票表決通過後，才可進行，投資人自 4 月 24 日起將陸續收到掛號寄出之開會通知書 (內附受益人會議表決票)，投資人可採取紙本投票，郵寄寄回受益人會議表決票，也可以選擇透過各大證券 APP 點選「股東 e 服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成，或使用集保 e 手掌握 APP、集保股東 e 服務。