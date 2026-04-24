鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-24 17:29

上海航交所今 (24) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 2 跌，續跌 11.28 點至 1875.26 點，跌幅 0.59%，反映中東戰事各種不確定因素高，市場觀望氣氛濃，不過，長榮 (2603-TW) 今日透露，近期有航商喊美西線每櫃加價 2000 美元，反映貨主提早下單，旺季有望提早到來。

長榮表示，今年歐線和美線長約均已簽訂完畢，透過加徵燃油緊急附加費、增加運費等方式，整體運價水準並不低於去年。

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本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 下跌 4 美元至 1497 美元，跌幅 0.26%；遠東到地中海每 TEU 下跌 71 美元至 2420 美元，跌幅 2.85%。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價轉跌 26 美元至 2586 美元，跌幅近 1%，遠東到美東每 FEU 下跌 14 美元，來到 3570 美元，跌幅 0.39%。