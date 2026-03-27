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中國1至2月工業企業利潤增長15.2%

鉅亨網編譯鍾詠翔

中國國家統計局周五（27 日）發布的數據顯示，1—2 月全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）1.02456 兆元，較一年前增長 15.2%。

今年 1—2 月規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 3,665.6 億元，較去年同期增加 5.3%；股份制企業利潤總額 8,032.9 億元，增長 22.1%；外商及港澳台投資企業利潤總額 2,167.5 億元，下降 3.8%；私營企業利潤總額 2,844.5 億元，大增 37.2%。


中國國家統計局說，總體看，規模以上工業企業利潤增長較快，但也要看到，國際環境跌宕起伏，外部風險特別是地緣政治衝突外溢風險上升，不穩定不確定性因素較多，同時國內經濟轉型期行業企業利潤恢復仍不均衡。

國家統計局表示，下階段要深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和全國「兩會」部署，持續擴大內需、優化供給，因地制宜發展「新質生產力」，縱深推進全國統一大市場建設，推動工業經濟持續健康發展。
 


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