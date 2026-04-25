〈熱門股〉精確搶搭AI大商機 股價周漲逾26%創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-25 10:53

車用零組件大廠精確 (3162-TW) 除了布局新能源汽車有成，近來切入 AI 領域，浸沒式液冷櫃和不銹鋼分歧管已開始出貨，推升業績新動能，近期又宣布與半導體設備廠盟立成立合資公司，將共同搶攻全球人形機器人商機，未來營運受期待，本周股價大漲逾 26%，並創歷史新高價。

精確3月營收創新高。(鉅亨網資料照)

精確表示，將與盟立搶啖人形機器人的龐大發展商機，目前已有潛在客戶，最快年底前開始出貨。

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另一方面，精確跨入 AI 散熱領域有成，自研多項液冷散熱零部件，包括分歧管、水冷板、記憶體散熱模組、CDU、浸沒式液冷機櫃等，已按照客戶規格要求，進行 AI 服務器浸沒式液冷櫃的設計、開發及生產，並開始出貨，客戶為全球性半導體企業和 AI 伺服器大廠，推升 3 月合併營收創新高。