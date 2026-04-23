鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-23 18:00

AI 伺服器、資料中心的的應用需求大增，也將可望爲光學元件廠帶來商機，DSC 及光學元件亞光 (3019-TW) 今 (23) 日宣布與美國 Frore Systems 公司簽訂合作備忘錄，雙方攜手合作 AI 資料中心液冷散熱技術。未來規劃於菲律賓工廠發展先進液冷散熱系統生產製造。

亞光指出，透過與美方的攜手合作技術，將克服 AI 資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴。

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亞光指出，Frore Systems 公司總部位於美國矽谷，為全球先進散熱技術的先驅，致力於釋放資料中心、工業嵌入式系統及消費電子產品的極致效能。

亞光指出，美國 Frore Systems 所開發 LiquidJet 產品，以創新「3D 短迴圈噴射通道冷板技 術」大幅提升 GPU 運算表現，LiquidJet 憑藉其獨特的設計與可量產的製造方式，能提升更高的 GPU 效能，並顯著優於採用傳統製造工藝的散熱板。同時，Frore Systems 也推出全球首款新穎固態主動冷卻晶片 AirJet，獲得全球主要 OEM 廠商及系統整合商採用，廣泛應用於消費、工業及邊緣設備領域。

亞光指出，成立於 1980 年，以專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心領域，發揮以 AI 為主軸多元產品效益。子公司精熙國際於 2024 年起與 Frore Systems 公司合作建立高度信任，此 次雙方合作先進液冷散熱技術，結合精熙國際精密加工專業，以及亞光集團營運管理能力，將持續深化 Frore Systems 與亞光策略夥伴關係，擴大合作範圍。

亞光指出，雙方合作後未來規劃於菲律賓工廠發展先進液冷散熱生產製造，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴。