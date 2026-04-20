鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-20 10:27

在 AI 伺服器落地加速對矽光子傳輸及水冷散熱的大量需求，金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 積極布局泰國及越南新產能且進行技術升級之中，同時，爲因應大量在矽光子封裝產品處理需求，匯鑽科泰國廠二期與建工程將在本 (4) 月 27 日動工，預計在 2026 年底開出新產能加入。

匯鑽科AI矽光子接單加速且水冷散熱組件自主生產 泰國新增產能將動工。(鉅亨網記者張欽發攝)

在泰、越新新亦可能的持續加入，且產品趨勢迎合市場目前 AI、AI 散熱的 龐大的走揚需求，公司對營運前景看旺。

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匯鑽科已發行面額 3 億元無擔保可轉換公司債 (CB) ，在 2025 年進行籌資完成並掛牌交易，匯鑽科此一市場募資案用途在轉投資海外事業、擴建泰國新廠與北越新生產線。

現階段匯鑽科泰國新廠主要聚焦在光通訊矽光子傳輸及記憶儲存產品，預計 2026 年第四季完工，完工並量產後產能將增加一倍以上。同時，匯鑽科泰國廠在原有的硬碟搖臂表面處理業務之外，也因硬碟的產品的轉速增加，也將配合國際客戶需求，增加在硬碟的底座表面處理業務，訂單來源穩固。

匯鑽科轉投資越南廠並將專注生產 AI 伺服器水泠散熱快速接頭組件，而且依匯鑽科規劃，已取得在越南投資及營業執照的匯鑽北越廠，在 AI 伺服器水泠散熱快速接頭組件爲以本身 CNC 自主開發生產並自主完成清洗、鈍化加工處理加工後出貨，對產品的加值度也高。

同時，匯讚科預計 2026 年下半年將進行發行現增股的市場籌資，支應越南廠的生產擴充。

而匯鑽科原在中國的深圳的生產線仍以維持生產 3C 零組件的表面處理業務。

匯鑽科 2025 年全年營收 10.56 億元，毛利率 12.79%，年減 14.16 個百分點，本業虧損，而匯鑽科技 2025 年全年稅後虧損 1.84 億元，較去年由盈轉虧，每股虧損 3.88 元，這是匯鑽科在近 6 年來首度出現虧損。同時，董事會決議不配發股利。